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31.12.2019 - 09:42 |

Sefirin Kızı 4. yeni bölüm fragmanı! Sancar ve Gediz'in 'Nare' kavgası şok etti

Sefirin Kızı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanını izleyenler şok oldu. Sefirin Kızı yeni bölümünde Sancar ve Gediz, Nare için kavga edecek. Gediz'in Sancar'a 'aşık olan inanır' demesi tüyleri ürpertecek. İşte Sefirin Kızı o sahneden şok dakikalar...

Sefirin Kızı 4. yeni bölüm fragmanı! Sancar ve Gediz'in 'Nare' kavgası şok etti

Pazartesi akşamları yayınlanan Sefirin Kızı 3. yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Sefirin Kızı 4. yeni bölüm fragmanı ise hemen ardından yayınlandı. Sefirin Kızı izleyicileri, yeni bölüm fragmanı izleyerek iyice meraklandı. Peki Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? İşte Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı...

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sefirin Kızı 4. yeni bölümde Gediz ve Sancar'ın kavgası damga vuracak. Nare için yapılan tartışmalar, iki dostu ayrı yollara mı sürükleyecek? Nare bu kavga sonrasında nasıl bir tepki veredek? İşte Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı...

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sefir, Melek’i kaçırınca Sancar’la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa’ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven... 

Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare’yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın feci şekilde can verdiAnkara’nın Çankaya ilçesi Konutkent altgeçidi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan 2 kişi hayatını kaybetti.
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