Sefirin Kızı dizi konusu ne? Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı yayınlandı

SEFSTAR TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı ilk bölümdeki sahneleri ile olay yarattı. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi 16 Aralık'ta 1. bölümünü yayınladı. Sefirin Kızı 2. bölümü ise 23 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜM FRAGMANI

Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümü ile heyecan dolu dakikalar yaşatan Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak merak konusu. İşte Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı...

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Sancar Efeoğlu - Engin Akyürek

Nare - Neslihan Atagül Doğulu

Gediz - Uraz Kaygılaroğlu

Yahya - Doğukan Polat

Elvan - Hivda Zizan Alp

Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın - Erhan Alpay

Güven - Erdal Küçükkömürcü

Halise - Gonca Cilasun

Menekşe - Tülin Yazkan

Müge - Esra Kızıldoğan

Zehra - Cemre Öktem

Kavruk Ömer - Edip Tepeli

Melek - Beren Gençalp