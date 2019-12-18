Sefirin Kızı dizi konusu ne? Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı yayınlandı
Sefirin Kızı ilk bölümü ile dikkatleri üzerine çekti. Pazartesi akşamları ekrana gelecek olan yeni dizi Sefirin Kızı konusu ne? Sefirin Kızı oyuncu kadrosu ile de çok konuşuluyor. Peki, Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SEFSTAR TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı ilk bölümdeki sahneleri ile olay yarattı. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi 16 Aralık'ta 1. bölümünü yayınladı. Sefirin Kızı 2. bölümü ise 23 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelecek.
SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜM FRAGMANI
Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümü ile heyecan dolu dakikalar yaşatan Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak merak konusu. İşte Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı...
SEFİRİN KIZI KONUSU NE?
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.
Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.
Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.
Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.
SEFİRİN KIZI OYUNCULARI
Sancar Efeoğlu - Engin Akyürek
Nare - Neslihan Atagül Doğulu
Gediz - Uraz Kaygılaroğlu
Yahya - Doğukan Polat
Elvan - Hivda Zizan Alp
Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın - Erhan Alpay
Güven - Erdal Küçükkömürcü
Halise - Gonca Cilasun
Menekşe - Tülin Yazkan
Müge - Esra Kızıldoğan
Zehra - Cemre Öktem
Kavruk Ömer - Edip Tepeli
Melek - Beren Gençalp