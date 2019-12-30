Sefirin Kızı romantik sahne şok etti! Sefirin Kızı nerede çekiliyor?

Pazartesi akşamları ekrana gelen ve izleyicileri etkilemeyi başaran Sefirin Kızı yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Sefirin Kızı yeni bölümünde neler olacağını merak eden izleyiciler, Sefirin Kızı dizisinin nerede çekildiğini de merak ediyor. Peki Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı yeni bölümünde neler olacak?

SEFİRİN KIZI 3. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sefir, Melek’i kaçırınca Sancar’la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa’ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven...

Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare’yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisi Karadağ, Muğla ve İstanbul'da çekiliyor.

SEFİRİN KIZI FRAGMAN