MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemŞehit Erdoğan Türkel son yolculuğuna uğurlandı
28.10.2019 - 10:54 | | AA

Şehit Erdoğan Türkel son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Erdoğan Türkel son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Erdoğan Türkel son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Erdoğan Türkel son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Erdoğan Türkel son yolculuğuna uğurlandı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Şehit Türkel'in, cenazesi babaevinde helallik alınmasının ardından Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.

Şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da törene katılarak şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın, şehidin babası Bülent Türkel'in elini tören boyunca bırakmadığı gözlendi.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin  naaşı bir süre omuzlarda taşınarak törenin düzenlendiği mezarlıkta toprağa  verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, askeri yetkililer ve vatandaşlar  katıldı.

Şehit Erdoğan Türkel son yolculuğuna uğurlandı

Judo müsabakası gibi düğünİşitme Engelliler Judo Milli Takımı oyuncusu Münife Doğan (24), kendisi gibi işitme engelli sporcu Kaan Doğan’la (24) dünya evine girdi. Çiftin düğününde gelin Münife Doğan ve milli takımdan arkadaşları judo gösterisi yaptı. Ardından nikah masasına geçen genç çift ise nikah memurunun sorusuna güçlü bir şekilde ‘evet’ cevabını verdi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İki kadın cinayeti sanığının, bir kadının kaybolmasıyla bağlantısı çıktı

İki kadın cinayeti sanığının, bir kadının kaybolmasıyla bağlantısı çıktı

İş hanı bekçisi binada ölü bulundu!

İş hanı bekçisi binada ölü bulundu!

A 101 aktüel ürünlerde bu hafta | a 101 Perşembe günü indirimli ürünler neler? A 101 KATALOG

A 101 aktüel ürünlerde bu hafta | a 101 Perşembe günü indirimli ürünler neler? A 101 KATALOG

İstanbul'da 04.00’e kadar sürdü! Escort sitesi kurup...

İstanbul'da 04.00’e kadar sürdü! Escort sitesi kurup...

Sıradaki Haber