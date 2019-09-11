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11.09.2019 - 21:39| AA

Şehit eşlerine hakaret eden şüpheliye gözaltı

Sosyal medyada şehit eşlerine hakaret eden ve etnik ayrımcılık amacıyla hakaret içerikli videolar yayınladığı öne sürülen kişi yakalandı.

Şehit eşlerine hakaret eden şüpheliye gözaltı

 

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında, "Bahoz Erdal" kullanıcı adıyla sosyal medyadan şehit eşlerine hakaret ettiği ve etnik ayrımcılık amacıyla çektiği hakaret içerikli videoları yayınlayarak toplumda infial uyandırdığı belirlenen şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zeytinburnu'nda bir evde bulunduğu belirlenen şüpheli İ.H.S, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyon sırasında polis ekiplerine fiziksel müdahalede bulunduğu, terör örgütü lehine sözler sarf ettiği, polislere hakaret edip tehditler savurduğu gerekçesiyle şüphelinin kız kardeşi H.K.S. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

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