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29.10.2019 - 10:55 | | AA

Şehit Kamuran Ablak'a Şırnak'ta tören

Pençe-3 Harekatı'nda keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Teğmen Kamuran Ablak için Şırnak'ta tören yapıldı.

Şehit Kamuran Ablak'a Şırnak'ta tören

 

1.Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Teğmen Ablak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Ablak'ın naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı.

Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'ne uğurlandı.

Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-3 Harekatı kapsamında görev yapan Teğmen Kamuran Ablak, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında dün gece rahatsızlanmış helikopterle sevk edildiği hastanede müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.

 

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