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04.12.2019 - 11:26 | | DHA

Şehit olan asker memleketine uğurlandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Fırat Demir (23), düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman'a uğurlandı.

Şehit olan asker memleketine uğurlandı

Çaldıran'da dün, pusu-keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı sırasında silah kazası sonucu yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Fırat Demir için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, askeri erkan ve kurum amirleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Yapılan duaların ardından Şehit Uzman Onbaşı Fırat Demir'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Adıyaman'a uğurlandı.

Şehit olan asker memleketine uğurlandı

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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