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01.11.2019 - 14:16 | | DHA

Şehit Veteriner Uzman Çavuş Sarıcan, Hatay'da toprağa verildi

'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesindeki arama- tarama faaliyetlerinde, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan (30), Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Veteriner Uzman Çavuş Sarıcan, Hatay'da toprağa verildi

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, terör örgütlerinden temizlenen Resulayn'da arama- tarama faaliyetleri sürdürülürken, EYP'nin infilak etmesi sonucu Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan, şehit oldu.

Şehit Veteriner Uzman Çavuş Sarıcan, Hatayda toprağa verildi


Şehit Sarıcan'ın cenazesi, Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Kuzuculu Merkez Camii'nde Sarıcan için cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Veteriner Uzman Çavuş Sarıcan, Hatayda toprağa verildi

Törene Vali Rahmi Doğan, kent protokolü, milletvekilleri ile şehit Sarıcan'ın ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde baba Mehmet ve anne Ummuhan Sarıcan, güçlükle ayakta durabildi.

Şehit Veteriner Uzman Çavuş Sarıcan, Hatayda toprağa verildi

Şehidin 4 gün sonra bir yaşına girecek olan kızı Asel Sarıcan'ın doğum gününü kutlamak için izin alıp memleketine gelmeyi planladığı öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan şehit İsmail Sarıcan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kuzuculu Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Veteriner Uzman Çavuş Sarıcan, Hatayda toprağa verildi

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