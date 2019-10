Şehrin en güzel caz hali

Bu yıl 17-27 Ekim tarihlerinde yapılacak “Şehrin Caz Hali”nin en ayırt edici yanı, caz dediğimizde dünyanın en önemli markalarından biri olan ECM Records’a kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla kapsamlı bir yer ayrılması.

1969’da Manfred Eicher tarafindan kurulan ECM Records’la yaşıt bir topluluk olan Art Ensemble of Chicago festivalin bu yıl öne çıkan isimlerinden. Art Ensemble of Chicago, caz tarihinde yer eden farklı stilleri bir araya getiriyor. Grup lideri ve kurucusu Roscoe Mitchell’in vizyonu, keşifleri ve ‘60’ların başlarından ortalarına kadar Chicago’da gerçekleştirdiği maceraperest iş birliklerinden doğan grup; bugüne kadar, aralarında ECM Records’ın da bulunduğu pek çok plak şirketiyle çalışmalara imza atıp 70’in üzerinde canlı performans ve stüdyo albümü yayınladı. 18 Ekim, CRR sahnesinde unutulmaz bir akşam olacak.

Cazın efsane müzisyenlerinden, saksofon ve flüt virtüözü, besteci Charles Lloyd ise avangart emprovizasyonları ile 1960’larda ilk çıkışını yaptıktan sonra, kariyerinin en parlak yıllarını yaşadığı 1970’lerde inzivaya çekildi. Big Sur, California’da geçirdiği bu dönemde sadece The Beach Boys’un albümlerinde kendini gösterdi. 1989’da ECM çatısı altında yaptığı ilk albümü “Fish Out of Water” ile 10 yıllık sessizliğine son verdi ve kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı. 81 yaşına geldiği bugüne kadar pek çok ikonik albüme imza atan ve son albümü “Vanished Gardens”ı geçtiğimiz yıl yayınlayan efsaneyi, Akbank Caz Festivali’nde Gerald Clayton (piyano) ve Marvin Sewell (gitar) eşliğinde 23 Ekim’de CRR’de izleyeceğiz.

ECM’in önde gelen sanatçılarından Danimarkalı gitarist Jakob Bro, kontrbasçı Thomas Morgan ve davulcu Joey Baron çoğunlukla emprovizasyona dayalı bir müzik yapıyorlar. New York Times’ın “büyüleyici” olarak nitelendirdiği albümleri “Streams”in başarısının ardından, dünya cazının önemli sahnelerinden New York’taki Jazz Standard’da canlı kaydettikleri son albümleri “Bay Of Rainbows”u geçtiğimiz yıl yayınlayan üçlü, 22 Ekim’de Zorlu PSM sahnesinde.

Fransa caz sahnesinin yıldızlarından, İsrail asıllı Fransız piyanist Yonathan Avishai’nin üçlüsü de festivalin ECM etiketli konuklarından. İlk albümü “Joys And Solitude”u yine ECM etiketiyle 2019’un başında yaylayan müzisyene Yoni Zelnik ve Donald Kontomanou eşlik etti. Yonathan Avishai’nin melankolik olduğu kadar neşeli unsurlar da barındıran poetik müziği 18 Ekim’de Akbank Sanat sahnesinde. Bu arada ECM Records’in ilham verici hikayesi 22 Ekim’de Sofa Hotel’de Records ve Avrupa Caz Tarihi” başlıklı söyleşide Francesco Martinelli, Sevin Okyay ve Kerim Selçuk’un katılımlarıyla konuşulacak.

Efsane sanatçı sahnede

ECM’in efsanevi sanatçılarından, klarnetçi, saksofoncu, besteci ve emprovizatör Louis Sclavis ise ECM’in 50. yaş kutlamaları için, etkileyici dörtlüsü ile 24 Ekim Babylon’un konuğu oluyor. Soft Machine, Sun Ra ve Art Ensemble of Chicago’dan aldığı ilhamla müzik kariyerine 1975’te başlayan Louis Sclavis; ‘80’lerin başlarında Henri Texier Quartet, the Compagnie Lubat, Chris McGregor’s Brotherhood of Breath, Michel Portal, Tony Oxley, Evan Parker, Peter Brötzmann, Enrico Rava ve Tomasz Stanko gibi pek çok topluluk ve müzisyenle birlikte çaldı. 1984’te ise kendi gruplarını kurmaya bave o günden bu yana çeşitli grup formatlarında çalışmalarına devam ediyor. Sclavis, konserde son albüm “Characters on a Wall”dan performanslar sergileyecek.

Kontrbasın usta ismi





29. Akbank Caz Festivali’nin ECM’in 50. yaş kutlamaları bu kadarla bitmiyor. Kontrbasın usta ismi ve besteci Mats Eilertsen, 10 yıldır birlikte çalıştığı prestijli grubu eşliğinde Akbank Sanat’ta 19 Ekim’de sahne alacak. Büyük ilgi gören ve övgü toplayan son albümleri “And Then Comes The Night”ı bu yıl içinde yayınlayan bu avangart virtüöz üçlüsü, günümüz cazının önde gelen ve en yaratıcı topluluklarından biri olduğunu her seferinde kanıtlıyor.