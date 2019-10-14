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14.10.2019 - 17:31 |

Seksenler dizisi 2. yeni bölümü ile bu akşam ekrana geliyor! Yeni bölümler saat kaçta?

Seksenler dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümleri ile TRT 1 ekranında yayınlanmaya başlanan Seksenler dizisi milli maçın başlamasından önce bu akşam ikinci bölümü ile ekrana gelecek. 3. bölümden itibaren ise Seksenler dizisi hafta içi her gün 18:00'den itibaren izleyici ile buluşacak

Seksenler dizisi 2. yeni bölümü ile bu akşam ekrana geliyor! Yeni bölümler saat kaçta?

Yapımcılığını Birol Güven, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği dizinin, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay oturuyor. Sevilen dizi kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Suzan Kardeş, Hakan Bulut, Onur Dilber, Hacı Ali Konuk, Tolunay Donat, Kemal Kuruçay, Betül Berk, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Mehmet Elmas, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol, Eray Yasin Işık, Osman Büyükercan, Yasin Kaya, Gülseren Gürtunca, Yalçın Özden, Tahsin Taşkın gibi başarılı oyunculara yer veriyor.

Türkiye’yi ekran başına kilitleyen Seksenler dizisi kadroya yeni eklenen isimlerle birlikte kaldığı yerden devam edecek. Genişleyen kadrosu, yeni mekanları ve yeni hikayeleri ile ekrana gelmeye devam edecek olan yeni Seksenler’in, birinci bölümü 11 Ekim Cuma akşamı saat 20:00’de Türkiye-Arnavutluk maçı öncesinde izleyici karşısına çıkacak. İkinci bölüm ise 14 Ekim Pazartesi akşamı saat 20:00’de Türkiye-Fransa maçı öncesinde ekranlara gelecek. Üçüncü bölümden itibaren hafta içi her gün 18:00’de izleyici ile buluşmaya devam edecek.

 

 

 

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