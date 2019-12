Selen Soyder kimdir? Selen Soyder kaç yaşında? Selen Soyder dizileri

Son dönemin popüler ismi Can Yaman, verdiği röportajda söylediği sözlerle gündem oldu."Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" diyen Can Yaman'a davalık olduğu eski partneri Selen Soyder'den cevap gecikmedi.Son dönemin popüler ismi Can Yaman, verdiği röportajda söylediği sözlerle gündem oldu."Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" diyen Can Yaman'a davalık olduğu eski partneri Selen Soyder'den cevap gecikmedi.

Bu sözlere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Selen Soyder ise “Çok şükür ki libidosu düşük, Snop bir kadınım” dedi.



SELEN SOYDER KİMDİR?



Yanya göçmeni bir ailenin ilk ve tek çocuğu olarak 26 Aralık 1986 tarihinde İzmir, Alsancak'ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okudu.



2006 yılında "Miss Model of Turkey" yarışmasında Türkiye'nin en iyi modeli seçildi ve "Miss Bikini of The Universe" yarışmasında Çin Halk Cumhuriyeti'nde Türkiye'yi temsil etti. Yarışmada 1. olan Selen Soyder, Türkiye'ye "En İyi Milli Kostüm Ödülü"nü de getirdi.



2007 yılında Star TV'nin düzenlediği ve 1200 kişinin başvurduğu Türkiye Güzellik Yarışması Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçildi ve Türkiye'yi Miss World 2007'de 106 ülkenin içinde Çin'in Sanya adasında temsil etti. İlk 5'e giremedi.



2007 yılında Vakko'nun modeli olmuştur. Daha sonra dil eğitimi için Kanada'ya giden Soyder 2009 yılında Türkiye'ye döndü. Babasının isteği üzerine spikerlik kursuna yazıldı ve Star TV Ana Haber'de staj yapmaya başladı. Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in haber ekibinde yer aldı. Star TV'de kısa bir süre haber sunan yıldız daha sonra Kapadokya'da çekilen Yer Gök Aşk dizisi için kanaldaki görevinden ayrıldı.



2010 yılında FOX TV'de yayınlanan Yer Gök Aşk dizisinde başrolde oynamıştır, canlandırdığı Toprak karakteriyle Lale Devri isimli diziye geçerek Türk dizi tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştir. 2013 yılında adına bir dergi açılmıştır. Selenist dergisiyle adına ilk dergi açılan insan olarak tarihe geçmiştir.[2] 2014'ün eylül ayında Star TV'de yayınlanan Reaksiyon isimli dizide Dr. Zeynep karakteriyle İbrahim Çelikkol ile başrolde oynamıştır. Günümüzde güzel oyuncu ilklerin kadını olarak anılıyor. Miss Turkey 2014'te juri üyeliği yapmıştır. Çocukluk arkadaşı Ali Kemal Güven'in kaleme aldığı "Cahide Devekuşu'nun Açık Evliliği" adlı kısa filmde yer almıştır. 22 Ağustos 2015 tarihinde hayatını reklamcı Oren Fransez ile birleştirmiştir.



SELEN SOYDER DİZİLERİ



Yer Gök Aşk

Lale Devri

Reaksiyon

Hangimiz Sevmedik