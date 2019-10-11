Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci kaç yaşında, sevgilisi kim?

Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Zeytinburnu’da bir gecekonduda büyüdü ancak babasının işleri iyi gidince hayatı da değişti. Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Selin Ciğerci, verdiği bir röportajda bir dönem Türkiye’nin en ünlü futbolcularından biriyle olduğu açıkladı ancak ismini verdi. Ayrıca bu kişi için söylediği “Bana çok pahalı hediyeler, yüzükler aldı. Hatta spor bir Porsche aldı” açıklamasıyla konuşuldu.

SELİN CİĞERCİ KİMİNLE EVLENECEK?

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile nişanlandı. Çift düğün için gün saymaya başladı.