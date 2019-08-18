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18.08.2019 - 19:59| AA

Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama

Terör örgütü PKK üyelerince yola döşenen el yapımı patlayıcının, sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi öldü

Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Şemdinli ilçesi Çatalca Mahallesi yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.

Patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

Asansör teknisyeni nöbet gününde akıma kapılarak öldüAntalya'da, asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
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