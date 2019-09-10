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10.09.2019 - 16:01

Sen Anlat Karadeniz 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ferhat Genco'yu sallandırdı

Sen Anlat Karadeniz 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Zeynep öldürülüyor. Ferhat bunu duyunca sinir krizi geçirirken Genco'yu ayağından sallandırıyor. Peki, Ferhat katil olacak mı?

Sen Anlat Karadeniz 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ferhat Genco'yu sallandırdı

Sen Anlat Karadeniz çarşamba günü ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde itirafçı olan Zeynep Genco'nun adamları tarafından öldürülüyor. Zeynep'in cenazesine denk gelen Ferhat, büyük bir acı ve kin duyuyor. Deliye dönen Ferhat Genco'nun peşine düşüyor. Genco ayağından sallanırken Ferhat ise yavaş yavaş onun ölümünü seyrediyor. Peki, Tahir Ferhat'ı katil olmadan yakalayabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir son anda Nefes'i hastaneye yetiştirmeyi başarır. Hem Nefes'ini hem de doğacak çocuğunu kaybetme korkusuyla çılgına döner Tahir. Bunun tek sorumlusu olan Genco'dan hesap sormaya gittiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Genco'nun yıllar önce canını yaktığı genç bir kız Nefeslere sığınır. Artık Genco yaptıklarının cezasını çekecektir.

Polis affetmedi! Tam 705 TL cezaOlay, merkez Meram ilçesi Alakova Caddesi'nde meydana geldi. 42 C 0983 plakalı öğrenci servis otobüsünün sürücüsü, trafik ışığında bekleyen diğer araç sürücülerine aldırış etmeden, önce şerit ihlali yaptı ardından da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçti. Servis sürücüsü hem kendisinin hem de diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye atarken, o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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