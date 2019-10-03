03.10.2019 - 08:59 |
Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm fragmanı yayınlandı
Sen Anlat Karadeniz son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. 58. bölümü ile ekrana gelen dizinin son bölümünün hemen ardından 59. bölüm fragmanı da yayınlandı. Mustafa ve Asiye yeniden kavuşuyor. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı.
ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeiz 58. son bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı dizinin son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ile 9 Ekim Çarşamba akşamı ATV'de.
SEN ANLAT KARADENİZ 59. BÖLÜM FRAGMANI
Otoyolda kazaya davetiye çıkartacak görüntülerOtomobilinin üzerine bağladığı su borularıyla otoyolda seyreden sürücü şaşkına çevirdi. Gece karanlığında otomobil üzerindeki su borularını ufo sanan sürücüler otomobilin tavanına bağlı borulara isyan ettiler. Kazaya davetiye çıkartırcasına otoyolda seyreden sürücüyü diğer sürücüler tarafından görüntüledi.