Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm fragmanı yayınlandı

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeiz 58. son bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı dizinin son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ile 9 Ekim Çarşamba akşamı ATV'de.

SEN ANLAT KARADENİZ 59. BÖLÜM FRAGMANI