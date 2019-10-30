Sen Anlat Karadeniz 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 62. son bölümde Tarık ve Mercan...

SEN ANLAT KARADENİZ 62. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon’a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi’nin ocağına bir ateş gibi düşecektir.



Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir. Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar.



Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.



SEN ANLAT KARADENİZ 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Sen Anlat Karadeniz 63. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...