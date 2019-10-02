02.10.2019 - 10:08 |
Sen Anlat Karadeniz fragman! Yeni bölümde yıldırım nikahı şok edecek
Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde yıldırım nikahı izlyenleri şaşırtacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanı...
Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Sen Anlat karadeniz yeni bölümünde Nefes ve Tahir mutluluğunu izleyiciye sunarken, yıldırım nikahı haberi herkesi şok edecek. Peki kim evlenecek? İşte Sen Alat Karadeniz fragman...
SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMAN