MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSen Anlat Karadeniz fragman! Yeni bölümde yıldırım nikahı şok edecek
02.10.2019 - 10:08 |

Sen Anlat Karadeniz fragman! Yeni bölümde yıldırım nikahı şok edecek

Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde yıldırım nikahı izlyenleri şaşırtacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanı...

Sen Anlat Karadeniz fragman! Yeni bölümde yıldırım nikahı şok edecek

Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Sen Anlat karadeniz yeni bölümünde Nefes ve Tahir mutluluğunu izleyiciye sunarken, yıldırım nikahı haberi herkesi şok edecek. Peki kim evlenecek? İşte Sen Alat Karadeniz fragman...

SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMAN

 

Bugün başlamıştı! Ek sefer de çare olmadıMetrobüs Altunizade durağında iki gündür sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk bitmedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Turist gibi girdi sahte zinciri 16 bin liraya bozdurup kayboldu!

Turist gibi girdi sahte zinciri 16 bin liraya bozdurup kayboldu!

Kurban Bayramı ne zaman? Hangi tarihte?

Kurban Bayramı ne zaman? Hangi tarihte?

Her satırı iğrenç! Ağabeyi tecavüz etti, şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Ağabeyi tecavüz etti, şikayetçi olmadı

Bakan Akar'dan net F-35 ve Patriot mesajı: Kimsenin şüphesi olmasın

Bakan Akar'dan net F-35 ve Patriot mesajı: Kimsenin şüphesi olmasın

Sıradaki Haber