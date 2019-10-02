Sen Anlat Karadeniz fragman! Yeni bölümde yıldırım nikahı şok edecek

Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Sen Anlat karadeniz yeni bölümünde Nefes ve Tahir mutluluğunu izleyiciye sunarken, yıldırım nikahı haberi herkesi şok edecek. Peki kim evlenecek? İşte Sen Alat Karadeniz fragman...

SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMAN