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06.11.2019 - 09:29 |

Sen Anlat Karadeniz yeni fragman! Nefes ile Tahir'den duygu dolu anlar

Sen Anlat Karadeniz 63. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. ATV'de ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde Nefes ile Tahir aşklarına sahip çıkacak. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde neler olacak? İşte Sen Anlat Karadeniz fragman...

Sen Anlat Karadeniz yeni fragman! Nefes ile Tahir'den duygu dolu anlar

Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ATV'de...

Sen Anlat Karadeniz 63. yeni bölümünde hiçbir şey tesadüf değildir. Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir.

SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMAN

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