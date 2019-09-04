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04.09.2019 - 15:45

Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ilk bölümü bu akşam yayınlanacak mı?

Sen Anlat Karadeniz 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekrana gelen sezon finalinde Genco tarafından kaçırılan Nefes'i son anda kurtaran Tahir, hem sevdiği kadını hem de doğacak olan çocuğunu kurtarmıştır. Genco yaptıklarının cezasını çekecektir. Sen Anlat Karadeniz 54. bölümde doğacak kızlarına isim arayan çift Masal'da karar kılar. Peki Sen Anlat Karadeniz 54. yeni sezon ilk bölüm ile bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak mı?

Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ilk bölümü bu akşam yayınlanacak mı?

ATV ekranında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi bu akşam yeni bölümü ile ile ekrana geliyor. Tahir ekrana gelen sezon finalinde Genco tarafından kaçırılan Nefes ve çocuğunu kurtarmayı başarmış ve hastaneye yetiştirmiştir. Deliye dönen Tahir soluğu Genco'nun yanında aldığında beklenmedik bir sürpriz ile karşı karşıya kalmıştır. Genco'nun yıllar önce canını yaktığı genç bir kız Nefeslere sığınır. Genco yaptıklarının cezasını artık çekecektir

Tahir ve Nefes yeni doğacak olan kızlarına isim ararken Masal isminde karar kılar. Sen Anlat Karadeniz 54. bölüm fragmanı ile bu akşam ATV ekranında...

 SEN ANLAT KARADENİZ 54. BÖLÜM FRAGMANI

 

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