Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak? 54. bölüm fragmanı yayınlandı

Çarşamba günleri yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 29 Mayıs'ta sezon finali yaptı. Sezon finalinde Genco Nefes'i rehin alırken Tahir çatışmaya girerek eşini kurtardı. Fakat Tahir'in bir an evvel Nefes'i hastaneye yetiştirmesi gerekiyor ki bebeğini kurtarabilsin... Bakalım yeni sezonda ne tür gelişmeler yaşanacak?

SEN ANLAT KARADENİZ 54. BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde tam bir aile saadeti yaşanıyor. Tahir ve Nefes yeni doğacak bebeklerine isim bulmaya çalışıyor. Hazan ile Ferhat ilk kez karşı karşıya geliyor ve büyük bir tartışma yaşıyorlar.