03.09.2019 - 11:24
Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak? 54. bölüm fragmanı yayınlandı
Sen Anlat Karadeniz mayısın 29'unda sezon finali yaptı. Genco'nun elinde tutsak olan Nefes Tahir'in sayesinde kurtuluyor fakat bebeğini kaybetme riski altında... Şimdi seyirciler Nefes'in bebeğini kaybedip kaybetmediğini öğrenmeye çalışıyor. Öte yandan yeni sezon fragmanında bu soruya yanıt veriliyor.
Çarşamba günleri yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 29 Mayıs'ta sezon finali yaptı. Sezon finalinde Genco Nefes'i rehin alırken Tahir çatışmaya girerek eşini kurtardı. Fakat Tahir'in bir an evvel Nefes'i hastaneye yetiştirmesi gerekiyor ki bebeğini kurtarabilsin... Bakalım yeni sezonda ne tür gelişmeler yaşanacak?
SEN ANLAT KARADENİZ 54. BÖLÜM FRAGMANI
Sen Anlat Karadeniz 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde tam bir aile saadeti yaşanıyor. Tahir ve Nefes yeni doğacak bebeklerine isim bulmaya çalışıyor. Hazan ile Ferhat ilk kez karşı karşıya geliyor ve büyük bir tartışma yaşıyorlar.