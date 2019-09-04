Sen Anlat Karadeniz'in Ferhat'ı Ali Ersan Duru kimdir?

Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezonu bu akşam başlıyor. Seyirci diziyi izlemek için sabırsızlanırken diziye yeni katılan Ali Ersan Duru hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı. İşte Anlat Karadeniz'in Ferhat'ı Ali Ersan Duru'nun biyografisi...

ALİ ERSAN DURU KİMDİR?

Ali Ersan Duru, 19 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 4 abisi vardır. Babası Ankaralı, annesi Karadenizlidir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu.

Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Aynı dönem içinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (Esogü Tiyatro Topluluğu) ile amatör tiyatro hayatına başladı. Öncelikle Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile çalışmaya başladı. Lisans eğitimi bittikten sonra oyunculuğu profesyonel anlamda yapmaya karar verdi ve İstanbul'a gelerek oyunculuk eğitimi almaya başladı. Önce 2008 yılında DİALOG anlatım ve iletişimde temel oyunculuk teknikleri dersleri aldı.

Daha sonra da Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda iki yıllık bir tiyatro eğitimi aldı. Bununla paralel olarak aynı dönem içinde workshop'lara katılmaya, diksiyon ve şan dersleri almaya devam etti.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ :

2016 - Şahane Damat (Mehmet)(TV Dizisi)

2015 -Aşk Zamanı (Fikret)(TV Dizisi)

2014 - Gönül İşleri (TV Dizisi)

2013 - 2014 - Bugünün Saraylısı (Fatih Soysal )(TV Dizisi)

2013 - Yağmurdan Kaçarken (Korkmaz) (TV Dizisi)

2013 - Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Mustafa)(Sinema Filmi)

2012 - Çanakkale 1915 (Mehmet Ali) (Sinema Filmi)

2011 - 2012 - Hayat Devam Ediyor (Berat Altındağ)(TV Dizisi)

2011 - Başrolde Aşk (Emre) (TV Dizisi)

2010 - Lale Devri (TV Dizisi) Konuk Oyuncu