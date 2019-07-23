Sen Benim Herşeyimsin filminin konusu nedir? Kimler oynuyor?

Sen Benim Herşeyimsin filminin konusu: Çok küçük yaştayken öksüz kalan Sedat, babasının ona öğrettiği en önemli dersi, "korkunun gözünün içine bakmadığın sürece onu yenemezsin" mottosunu beynine kazır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün bu sakin hayatı bir anda değişiverir. Günü birlik ilişkierinden biri olan Pınar, Sedat'ın kucağına bir bebek bırakıp aynı hızla ortadan kaybolur. İstanbul'a gelip Birol sayesinde iş bulan Sedat'ın hayatı artık kızının etrafında dönmektedir. Baba-kızın masal gibi geçen eğlenceli hayatları annenin tekrar ortaya çıkmasıyla bir kez daha kaos haline döner.

Yönetmen koltuğunda Tolga Örnek'in oturduğu filmin başrolünü Tolga Çevik üstlenirken, filmin kadrosunda kendisine kızı Tuna Çevik, Melis Birkan ve Cengiz Bozkurt eşlik ediyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Tolga Çevik

Rolü : Sedat

Cengiz Bozkurt

Rolü : Birol

Melis Birkan

Rolü : Pınar

Tuna Çevik

Rolü : Duygu

Tan Çevik

Hülya Gülşen Irmak

Tuncay Beyazıt

Cem Cücenoğlu