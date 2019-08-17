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17.08.2019 - 12:27| DHA

Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu!

Kahramanmaraş’ta dün akşam serinlemek için girdiği Ceyhan Nehri'nde kaybolan Suriyeli Hikmet Hamit'in (25) bu sabah cansız bedeni bulundu.

Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu!

Suriye'nin İdlib kentinden 2 ay önce Kahramanmaraş'a gelen Hikmet Hamit, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Hasancıklı Mahallesi'nde Ceyhan Nehri'nin kıyısında pikniğe gitti. İddiaya göre, Hamit piknik yaparken serinlemek için nehre girdi. Bir süre yüzen Hikmet Hamit daha sonra göden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kılavuzlu Barajı'nın kapakları kapatılarak suyun debisi düştükten sonra dalgıçlar nehre girip Hamit'i bulmak için çalışma başlattı ancak çalışmalar sonuçsuz kaldı.

Havanın kararmasıyla birlikte yarım kalan arama çalışmalarına bu sabah devam edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmada Hikmet Hamit'in cansız bedenine ulaştı. Nehirden çıkarılan Hamit'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin arından otopsi için hastane morguna konuldu.

Anne ve baba ölen çocuklarına kalp masajı yaptı!Adana’da serinlemek için girdiği gölden su altı polisi tarafından çıkartılan ve yaklaşık 25 dakika sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapılan ancak geri döndürülemeyen gencin öldüğüne inanamayan anne ve babasının da kalp masajı yapması yürekleri dağladı.
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