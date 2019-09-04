Sermiyan Midyat kimdir, kaç yaşında? Sermiyan Midyat ile Seda Sayan aşk mı yaşıyor?

Sermiyan Midyat kimdir? Yönetmenliği ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Sermiyan Midyat hakkında meraklı arayış sürüyor. Seda Sayan ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Sermiyan Midyat kimdir sorusunun yanıtı...



SEDA SAYAN'DAN SERMİYAN MİDYAT AÇIKLAMASI



Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programında; şarkıcı Seda Sayan ile oyuncu Sermiyan Midyat arasında duygusal bir yakınlaşma yaşandığı iddiası gündeme geldi. Çekimi bırakıp sırf çıkan haberleri çürütmek için canlı yayına bağlandığını dile getiren 56 yaşındaki şarkıcı, hakkında çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.



Yayına telefonla bağlanan Seda Sayan, "Sermiyan'ı yıllardır tanıyorum, programıma da konuk oldu, yeni tanımıyorum. Filmi ile ilgili bir şeyler anlatıyordu, ona gülmüşüzdür. Çok güldük. Yakınlaşma gibi bir durumumuz olmadı. Abuk subuk şeyler çıkarmasınlar. Kesinlikle böyle bir şey yok" dedi.



SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

Sermiyan Midyat (d. 2 Aralık 1974, Ankara) Kürt kökenli Türk oyuncu, yönetmen ve senarist

Anne ve babası Kürt olan Midyat, 2 Aralık 1974'te Ankara'da doğdu. 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı. 2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı. Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Cecelinin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Denizin seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.