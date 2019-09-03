03.09.2019 - 19:21
Sertab Erener'in 1997 yılından beri birçok albümde birlikte çalıştığı Pentagram'ın eski gitaristi kimdir? 3 Eylül Hadi sorusu cevabı
Son zamanların en eğlenceli oyunları arasında yer alan Hadi'nin bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu açıklandı. İşte büyük bir heyecanla beklenen 3 Eylül ipucu sorusunun yanıtı...
Hafta içi her gün saat 20:30'da oynanan online bilgi yarışması Hadi'de, günün ipucu sorusu yayımlandı. Dünyanın önde gelen başkentlerinden biri olan İslamabad'a ilişkin sorulan sorunun cevabını derledik. İşte Hadi 2 Eylül ipucu sorusu...
SORU
Sertab Erener'in 1997 yılından beri birçok albümde birlikte çalıştığı Pentagram'ın eski gitaristi kimdir?
CEVAP
Ümit Yılbar