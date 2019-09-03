Sertab Erener'in 1997 yılından beri birçok albümde birlikte çalıştığı Pentagram'ın eski gitaristi kimdir? 3 Eylül Hadi sorusu cevabı

Hafta içi her gün saat 20:30'da oynanan online bilgi yarışması Hadi'de, günün ipucu sorusu yayımlandı. Dünyanın önde gelen başkentlerinden biri olan İslamabad'a ilişkin sorulan sorunun cevabını derledik. İşte Hadi 2 Eylül ipucu sorusu...



SORU



Sertab Erener'in 1997 yılından beri birçok albümde birlikte çalıştığı Pentagram'ın eski gitaristi kimdir?



CEVAP



Ümit Yılbar