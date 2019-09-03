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HaberlerGündemSertab Erener'in 1997 yılından beri birçok albümde birlikte çalıştığı Pentagram'ın eski gitaristi kimdir? 3 Eylül Hadi sorusu cevabı
03.09.2019 - 19:21

Sertab Erener'in 1997 yılından beri birçok albümde birlikte çalıştığı Pentagram'ın eski gitaristi kimdir? 3 Eylül Hadi sorusu cevabı

Son zamanların en eğlenceli oyunları arasında yer alan Hadi'nin bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu açıklandı. İşte büyük bir heyecanla beklenen 3 Eylül ipucu sorusunun yanıtı...

Sertab Erener'in 1997 yılından beri birçok albümde birlikte çalıştığı Pentagram'ın eski gitaristi kimdir? 3 Eylül Hadi sorusu cevabı

Hafta içi her gün saat 20:30'da oynanan online bilgi yarışması Hadi'de, günün ipucu sorusu yayımlandı. Dünyanın önde gelen başkentlerinden biri olan İslamabad'a ilişkin sorulan sorunun cevabını derledik. İşte Hadi 2 Eylül ipucu sorusu...

SORU

Sertab Erener'in 1997 yılından beri birçok albümde birlikte çalıştığı Pentagram'ın eski gitaristi kimdir?

CEVAP

Ümit Yılbar

Linç edilmekten polis kurtardıKocaeli’nin Gölcük ilçesinde sosyal deney görüntüsü çekmek için yarı çıplak şekilde sokakta dolaşan vatandaşı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı. Polis merkezine götürülen şahıs için polis ekibi, mağazadan kıyafet aldı.
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