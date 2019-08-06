Sevenleri ünlü doktoru uyardı ama... Akılalmaz olay!

Kaza geçtiğimiz cumartesi günü sabah saatlerinde Uzundere Otobanı Nasreddin Hoca Rekreasyon Alanı yakınlarında yaşandı. Uzundere istikametinden Üçkuyular istikametine giden doktor Bal, idaresindeki son model motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada, önünde seyreden kamyonun jant kapağı fırladı. Kamyonun jant kapağının fırlaması ile dengesini kaybeden Bal, otoyolda motordan düştü. Metrelerce sürüklenen genç doktor kafasından ve vücudunun birçok yerinden ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı doktor Bal, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından ameliyat edilen, ardından da yoğun bakıma alınan doktor Bal, yaşam savaşı veriyor. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Ersin Bal'ı, kendisi gibi doktor olan eşi Ahu Bal ve yakınları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

SEVENLERİ UYARDI AMA VAZGEÇMEDİ

Korkunç kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon şoförünün bilgisine başvurulacağı ve hakkında işlem yapılacağı belirtildi. Motosiklet tutkusu olan genç doktor Ersil Bal'ın geçen yıl da motor kazası geçirip, ameliyat olduğu belirtildi. Yakınlarının, 'Artık motosiklete binme' uyarılarını önemsemediği dile getirildi. (Yeniasır)