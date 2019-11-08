Sevgili Geçmiş 3. bölüm fragmanında Çilem ve Azra arasında büyuük hesaplaşma!

Sevgili Geçmiş 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen yeni dizi Sevgili Geçmişte bu hafta Sinan'ın gözaltına alınması dikkatlerin kızların üzerinden dağılmasına neden olur. İpek, suçsuz olduğunı bildiği Sinan'ın göz göre göre suçlanmasına gönlü razı olmaz. Gün geçtikçe Sinan'a daha da alışan İpek ona gerçekleri anlatmaya karar verir.

Öte yandan Azra ve Çilem arasında beklenen büyük buluşma Azra'nın İzmir ziayreti sırasında gerçekleşecektir. Yaşanan durumdan haberi olmayan üç kız kardeş Azra'ya sahip çıkar. Cahide, Cemal'e tek isteğinin kızlarından uzak durması olduğunu ifade eder. Cemal ise yeniden bir aile olmanın hesaplarını yapmaktadır ve karısına yeniden evlenme teklinde bulunur

SEVGİLİ GEÇMİŞ 3. BÖLÜM FRAGMANI