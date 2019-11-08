08.11.2019 - 12:09 |
Sevgili Geçmiş 3. bölüm fragmanında Çilem ve Azra arasında büyuük hesaplaşma!
Star TV ekranında yayınlanan Sevgili Geçmiş dizisi bu akşam 3. yeni bölüm ile ekrana gelecek. Sinan'ın gözaltına alınması ile dikkatler üç kız kardeşin üzerinden uzaklaşır. İpek, Sinan'ın masum olduğunu bile bile suçlanmasına razı olmaz ve gerçekleri anlatmak istediğini söyler. Çilem ve Azra arasında yaşanacak olan büyük hesaplaşmanın vakti ise çoktan gelmiştir. Sevgili Geçmiş 3. yeni bölüm ile bu akşam Star TV'de...
Sevgili Geçmiş 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen yeni dizi Sevgili Geçmişte bu hafta Sinan'ın gözaltına alınması dikkatlerin kızların üzerinden dağılmasına neden olur. İpek, suçsuz olduğunı bildiği Sinan'ın göz göre göre suçlanmasına gönlü razı olmaz. Gün geçtikçe Sinan'a daha da alışan İpek ona gerçekleri anlatmaya karar verir.
Öte yandan Azra ve Çilem arasında beklenen büyük buluşma Azra'nın İzmir ziayreti sırasında gerçekleşecektir. Yaşanan durumdan haberi olmayan üç kız kardeş Azra'ya sahip çıkar. Cahide, Cemal'e tek isteğinin kızlarından uzak durması olduğunu ifade eder. Cemal ise yeniden bir aile olmanın hesaplarını yapmaktadır ve karısına yeniden evlenme teklinde bulunur
SEVGİLİ GEÇMİŞ 3. BÖLÜM FRAGMANI
Yatağın içinden çıkanlar şoke etti!İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik olarak son 1 ayda gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda 300 kilo eroin ele geçirildi. 30 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda şebeke elebaşlarına yönelik bu sabah düzenlenen baskında ise bir uyuşturucu baronu ve 6 yardımcısı yakalanarak gözaltına alındı. Bir TIR parkında dedektör köpekler eşliğinde yapılan kazıda ise polis kazdıkça zehir ele geçirdi.