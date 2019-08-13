Sevinçten uçuyorlar

Uluslararası Doktorlar Derneği, yüksek teknolojili protez-ortez yapım ve uygulama merkezlerinde Irak ve Suriye’deki savaşlarda uzuv kaybı yaşayan savaş mağdurlarının elinden tutuyor. Dernek, Kuveyt Zekat House kuruluşu ve İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yardımıyla İstanbul, Şanlıurfa, Hatay ve Cerablus’taki merkezlerde uzuv kaybı yaşayan yüzlerce kişiye umut oldu. O mağdurlardan biri de 12 yaşındaki Taha Suriye’nin Deyrizor bölgesinde ailesi ile birlikte yaşayan Taha, 3 yıl önce oyun oynarken duyduğu savaş uçağı sesinden korkarak en yakındaki binaya sığındı. Ancak talihsiz çocuğun girdiği bina savaş uçakları tarafından vuruldu. Bombardımanda enkazın altında kalan Taha, iki gün sonra canlı olarak çıkarıldı. İki ay hastanede yatan Taha yaşam mücadelesini kazandı, ancak bacağını kaybetti.

1.5 yıl önce ailesiyle Türkiye’ye gelen ve dernek aracılığıyla protez takılan Taha “Şu anda protez taktığım için çok mutluyum. Dışarıya çıkabiliyorum. Savaşa sebep olanlara çok kızıyorum. Çünkü arkadaşım savaşta öldü” dedi. Annesi Yasemin S. ise, “Burası olmasaydı çocuğumun yürüdüğünü göremezdim” ifadelerini kullandı.



‘Artık koşabiliyorum’

10 yaşındaki Halepli Ali de, 2015’te rejim güçlerinin düzenlediği bombardımanda sağ bacağını kaybetti. Ali’nin ailesi olaydan bir yıl sonra Türkiye’ye sığındı. Geçtiğimiz yıl İstanbul’a yerleşen aile, Ali’yi derneğin yüksek teknoloji protez-ortez merkezine götürdü. Burada doktorlar tarafından yapılan muayenede ölçüleri alınan küçük çocuğa protez bacak yapıldı. ‘Artık koşabiliyorum’ sözleriyle sevincini dile getiren Ali, şöyle devam etti: “Türkiye’ye geldiğim için mutluyum. Okula gidiyorum, arkadaşlarımla oyun oynayabiliyorum. Uçak sesi duyduğumda hâlâ çok korkuyorum. Okuldayken bir uçak sesi duyduğumda sınıfa kaçtım.”

Ali’nin annesi Aya V. ise “Oğlum şimdi normal çocuklar gibi her şeyi yapabiliyor. Bir sıkıntısı kalmadı” diyor.

Halepli Ali mutluluğunu “arkadaşlarımla oyun oynayabiliyorum, koşabiliyorum” diye anlatıyor. Enkaz altında iki gün kalan Taha en yakın arkadaşını yitirdiği savaşa sebep olanlara çok kızdığını söylüyor.

‘Biz gitmezsek kimse gitmez’

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Genel Başkanı Uzm. Dr. Mevlit Yurtseven ise Milliyet’e şu bilgileri verdi:

“Kurduğumuz protez merkezleri ile özellikle Suriye’deki iç savaşta kol ve bacağını kaybetmiş insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Protez sorunu sıcak bölgelerde ve özellikle savaşın olduğu yerlerde temel sorun haline gelmiş durumda. Biz de Yemen, Afganistan ve Somali’de kuracağımız protez merkezleri ile protez konusunu global proje haline getireceğiz. Çünkü bu sorun bitmiyor, elini ve ayağını kaybetmiş çok fazla insan var. Biz oralara gitmezsek muhtemelen kimse gitmeyecek. Ciddi bir sorumluluğumuz var.”