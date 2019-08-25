Sezen Aksu kaç yaşında? Sezen Aksu şarkıları...
13 Temmuz 1954'te doğan Sezan Aksu, şarkıcı, söz yazarı ve besteci. Çıkış yaptığı 1970'lerin ortalarından itibaren şarkılarıyla bir ikon hâline gelerek Türk pop müziğine yön verdi. Şarkıcılığının yanı sıra yazıp bestelediği şarkıları başkalarına vermesi sayesinde söz yazarı ve besteci kimliğiyle de sık sık ön plana çıktı. Kendisine geri vokallik yapan birçok kişiyi destekleyerek bu kişilerin albümlerinin yapımcılığını üstlendi. Bu sayede 1990'lar boyunca ve 2000'lerin başında çeşitli isimlerin tanınmasına yardımcı oldu ve bu isimleri etkiledi.
Türk pop müziğinde önemli bir yere sahiptir ve pek çok eseri başka sanatçılar tarafından da yorumlanmıştır.
Medyada Minik Serçe unvanıyla sıkça anılan Aksu, Selanik'ten mübadele ile Türkiye'ye gelen bir anne ile Rizeli bir babanın kızı olarak Sarayköy, Denizli'de doğdu. Üç yaşındayken ailesinin İzmir'e taşınması sonucunda burada eğitim gördü, İzmir Kız Lisesi'ni tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne devam etti ancak ikinci sınıfta okulu bıraktı. 1974'te plak yapmak için İstanbul'a taşındı ve bir yıl sonra ilk 45'liği "Haydi Şansım"ı Sezen Seley adıyla çıkardı. 1977'de ise ilk stüdyo albümü Allahaısmarladık'ı yayımladı. Ardından Serçe (1978), Firuze (1982), Sen Ağlama (1984), Git (1986), Sezen Aksu Söylüyor (1989), Gülümse (1991), Deli Kızın Türküsü (1993), Düş Bahçeleri (1996) dahil olmak üzere onlarca albüm piyasaya sürdü. Bunlardan Gülümse, Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümlerinden biri oldu. Aksu, bugüne kadar dünya genelinde 40 milyondan fazla albüm sattı.
Diskografi
Allahaısmarladık (1977)
Serçe (1978)
Sevgilerimle (1980)
Ağlamak Güzeldir (1981)
Firuze (1982)
Sen Ağlama (1984)
Git (1986)
Sezen Aksu'88 (1988)
Sezen Aksu Söylüyor (1989)
Gülümse (1991)
Deli Kızın Türküsü (1993)
Işık Doğudan Yükselir (1995)
Düş Bahçeleri (1996)
Düğün ve Cenaze (1997)
Adı Bende Saklı (1998)
Deliveren (2000)
Şarkı Söylemek Lazım (2002)
Yaz Bitmeden (2003)
Bahane (2005)
Deniz Yıldızı (2008)
Yürüyorum Düş Bahçeleri'nde... (2009)
Öptüm (2011)
Biraz Pop Biraz Sezen (2017)
Demo (2018) - Youtube'a özel proje albüm
Filmografi
Minik Serçe (1979)
Büyük Yalnızlık (1990)
Crossing The Bridge: The Sound of Istanbul (2005)
Osmanlı Cumhuriyeti (2008)