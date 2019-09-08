Sihirbazlar Çetesi filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Sihirbazlar Çetesi filminin konusu: 'Now You See Me', Atlas isimli son derece karizmatik ve etkileyici bir illüzyonistin liderliğini yaptığı, dünyanın en iyi sihirbazlarından oluşan 'Four Horsemen' ekibinin başından geçenleri konu alıyor. Ekip üstün sihir marifetlerini sadece sahne gösterileri için değil, soygun yaptıkları bankaların sistemlerine erişmek ve izleyicilerini soymak için kullanıyorlar. Bu adamlar izleyicileri önce başka bir kıtadaki bir bankayı soyarak, daha sonra beyaz yakalı bir suçlunun bankadaki milyon dolarlarını izleyicilerin banka hesaplarına aktararak şaşırtıyorlar. Bunun üzerine onları durdurmaya kararlı olan özel FBI ajanı Dylan bu çetenin peşine düşer ...



'The Transporter', 'The Incredible Hulk' ve 'Clash of the Titans' gibi epik filmleriyle tanıdığımız Louis Leterrier tarafından yönetilen filmin oyuncu kadrosu Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Michael Caine ve Morgan Freeman gibi önemli isimlerden oluşuyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Jesse Eisenberg

Rolü : J. Daniel Atlas

Mark Ruffalo

Rolü : Dylan Rhodes

Woody Harrelson

Rolü : Merritt McKinney

Isla Fisher

Rolü : Henley

Dave Franco

Rolü : Jack Wilder

Mélanie Laurent

Rolü : Alma Dray

Morgan Freeman

Rolü : Thaddeus Bradley

Michael Caine

Rolü : Arthur Tressler