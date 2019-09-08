Sihirbazlar Çetesi filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
31 Mayıs 2013 tarihinde vizyona giren Sihirbazlar Çetesi filminin dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosu büyük ilgi görüyor. Gerilim - polisiye türündeki Sihirbazlar Çetesi filminin hakkında merak edilenler haberimizde...
Sihirbazlar Çetesi filminin konusu: 'Now You See Me', Atlas isimli son derece karizmatik ve etkileyici bir illüzyonistin liderliğini yaptığı, dünyanın en iyi sihirbazlarından oluşan 'Four Horsemen' ekibinin başından geçenleri konu alıyor. Ekip üstün sihir marifetlerini sadece sahne gösterileri için değil, soygun yaptıkları bankaların sistemlerine erişmek ve izleyicilerini soymak için kullanıyorlar. Bu adamlar izleyicileri önce başka bir kıtadaki bir bankayı soyarak, daha sonra beyaz yakalı bir suçlunun bankadaki milyon dolarlarını izleyicilerin banka hesaplarına aktararak şaşırtıyorlar. Bunun üzerine onları durdurmaya kararlı olan özel FBI ajanı Dylan bu çetenin peşine düşer ...
'The Transporter', 'The Incredible Hulk' ve 'Clash of the Titans' gibi epik filmleriyle tanıdığımız Louis Leterrier tarafından yönetilen filmin oyuncu kadrosu Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Michael Caine ve Morgan Freeman gibi önemli isimlerden oluşuyor.
OYUNCULAR KİMLER?
Jesse Eisenberg
Rolü : J. Daniel Atlas
Mark Ruffalo
Rolü : Dylan Rhodes
Woody Harrelson
Rolü : Merritt McKinney
Isla Fisher
Rolü : Henley
Dave Franco
Rolü : Jack Wilder
Mélanie Laurent
Rolü : Alma Dray
Morgan Freeman
Rolü : Thaddeus Bradley
Michael Caine
Rolü : Arthur Tressler