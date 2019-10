Sihirbazlar Çetesi (Now You See Mee) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sihirbazlar Çetesi (Now You See Mee) filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Louis Leterrier'in yer aldığı Gerilim, polisiye türündeki filmin çekimleri ABD ve Fransa'da gerçekleştirildi. Başrollerinde Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harelson, Isla Fisher, Dave Franco, Malanie Laurent, Morgan Freeman, Michael Caine yer alıyor.

SİHİRBAZLAR ÇETESİ FİLMİ KONUSU

'Now You See Me', Atlas isimli son derece karizmatik ve etkileyici bir illüzyonistin liderliğini yaptığı, dünyanın en iyi sihirbazlarından oluşan 'Four Horsemen' ekibinin başından geçenleri konu alıyor. Ekip üstün sihir marifetlerini sadece sahne gösterileri için değil, soygun yaptıkları bankaların sistemlerine erişmek ve izleyicilerini soymak için kullanıyorlar. Bu adamlar izleyicileri önce başka bir kıtadaki bir bankayı soyarak, daha sonra beyaz yakalı bir suçlunun bankadaki milyon dolarlarını izleyicilerin banka hesaplarına aktararak şaşırtıyorlar. Bunun üzerine onları durdurmaya kararlı olan özel FBI ajanı Dylan bu çetenin peşine düşer ...