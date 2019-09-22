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22.09.2019 - 10:20 | | AA

Siirt'te örgüte darbe! 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 5 teröristin arından 2 teröristin daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Siirt'te örgüte darbe! 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, Siirt Pervari ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükselmiştir. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütünün Herekol Cephaneliğinde bulunan çok sayıdaki silah ve mühimmatta imha edilmiştir" denildi.

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