Kahvaltı ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olan simiti evde yapmayı denediniz mi? Sokaktan alınan çıtır çıtır simit lezzettinde evde de yapabileceğiniz kolay simit tarifini sizler için derledik. Peki, simit malzemeleri nelerdir?

İŞTE KOLAY SİMİT TARİFİ

SİMİT MALZEMELERİ NELERDİR?

Hamuru için:

1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1,5 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı instant maya

Un

Üstü için:

Su

Pekmez

Susam

SİMİT YAPIMI NASIL OLUR?

Ilık su, süt ve sıvı yağı bir kaba dökün. Elinizle karıştırdıktan sonra tuz,şeker ve mayayı ilave edip karıştırmaya devam edin. Unu azar azar ekleyip yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru bu şekilde 30 dakika kadar dinlendirin.

Üzeri için pekmezi suyla birlikte karıştırıp sıvı hale getirin. Şekil verdiğiniz hamuru bu karışımın içerisine batırıp susama bulayın.

Önceden ısıttığınız fırında kızarana kadar pişirin.