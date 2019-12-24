Sinan Aygün Ankara Adliyesi'nde

Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediği yönündeki iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Aygün, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Aygün, “Savcının daveti üzerine geldim. Dün basın toplantısında anlattıklarımı yine anlattım. Elimizdeki belgeleri istedi. Belgeleri dosya halinde sunacağım” ifadelerini kullandı.