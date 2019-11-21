Sinemada bir anda çığlıklar yükseldi! Film başladıktan 15 dakika sonra....

Takvim gazetesinin haberine göre; İstanbul'da sinemaya giden Şeyda Hancıoğlu, tavandan düşen 2 metrelik tahta ile yaralandı. 20 bin liralık tazminata hak kazandı.

NE OLMUŞTU?

Filmin başlamasından yaklaşık 15 dakika sonra, salonun tavanından yaklaşık 2 metrekare büyüklüğünde bir tahta kadının kafasına düştü. Şeyda Hancıoğlu Efe başından yaralanırken, kız kardeşi ve salondaki izleyiciler görevlilerin filmi durdurması, ışıkların açılması ve acilen tıbbi yardımda bulunulması için çığlık atsalar da yetkili ve görevlilerden gelen giden olmadı, film durmadı, ışıklar yanmadı.

DİĞER İZLEYENLER BOŞALTILMADI BİLE

İzleyicilerin yardımıyla, cep telefonlarının ışıklarıyla bilincini kaybetmek üzereyken fuayeye taşınan Şeyda Hancıoğlu Efe, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm bunlar olurken, tavandan başka bir parçanın kopması ya da tamamen çökme ihtimaline karşı salon boşaltılmadı.

Hastanede saçlı derisi kısmen tıraş edilen Şeyda Hancıoğlu Efe’nin kafasındaki yaraya 9 kanca takıldı. Olayla ilgili savcılık soruşturmasının sürdüğünü aktaran avukatı, 21 bin 352 lira tazminat istemiyle şikâyetçi oldu.

'HASTANEYE 5 BİN ÖDEDİK’

Açılan davada mahkemeye savunma yapan sinema şirketi avukatı ise, talebin reddini istemişti. Şirket personelinin derhal davacıya yardımda bulunduklarını iddia eden Kapsam Sinemacılık şirketi avukatı, “Davacı bölgenin en iyi hastanesine götürülmüş ve hastaneye yaklaşık 5 bin lira ödenmiştir. Ayrıca davacıya 3 dikiş atılmış ve evinde istirahate çekilmiştir” demişti.