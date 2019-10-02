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02.10.2019 - 10:48 | | DHA

Sinem'i bıçaklayan eşi, 10 gün önce tahliye olmuş

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i (21) sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaralayan Ali Karadeniz (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Karadeniz'in 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

Sinem'i bıçaklayan eşi, 10 gün önce tahliye olmuş

Olay, 2 gün önce Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil aksesuarcısı Ali Karadeniz, henüz belirlenemeyen nedenle sokak ortasında ev kadını eşi Sinem Karadeniz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ali Karadeniz, yanındaki bıçakla eşini, karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Sinem Karadeniz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Ali Karadeniz ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

10 GÜN ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ

Yapılan araştırmada, Ali Karadeniz'in 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan cezaevinde olduğu ve 10 gün önce tahliye edildiği belirlendi. Boşanma aşamasında oldukları belirlenen çiftin ayrı yaşadıkları ve 1 yaşında çocukları olduğu ifade edildi. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Ali Karadeniz, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Sinem Karadeniz'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

 

Peş peşe operasyonlar! 10 gündür göz açtırılmıyorİstanbul Narkotik ekiplerince İstanbul genelinde son 10 günde uyuşturucu çetelerine yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain, 8 kilo reçine esrar ile bu uyuşturucuların paketlenmesi de kullanıldığı belirlenen hassas teraziler ve silahlar ele geçirildi.
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