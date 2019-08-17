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17.08.2019 - 07:50| l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sinop’ta bienal bugün başlıyor

Küratörlüğünü Aslı Serbest ile Mona Mahall’in üstlendiği, ‘Burada ve Nerede?’ (Here and Where) başlığıyla düzenlenen Sinop Bienali, 6 Eylül’e kadar devam edecek

Sinop’ta bienal bugün başlıyor

Sinop Bienali’nin 7. edisyonu “Here and Where / A Politics of Location” başlığıyla bugün başlıyor. 6 Eylül’e dek Sinop’ta ve 12 - 20 Eylül arasında İstanbul‘da gerçekleştirilecek bienalin küratörlüğünü Aslı Serbest ile Mona Mahall üstleniyor.  “Here and Where” (Burada ve Nerede) başlığı, “here and there” (orada burada) tabirini değiştirerek, insanların algı sınırındaki, baskın anlatılardan hariç tutulan bir yere atıfta bulunuyor.

Sinop Bienali, yerleşmiş uygulamalara ve iş birliğine odaklı süreçlere dayanıyor. Türkiye’nin en kuzey kıyı kenti olan Sinop’un merkezinde bulunan eski pazar yeri olan Hal’de bir başlangıç noktası buluyor. Amaç, toplu yollarda ilerleyerek çeşitli geçmişleri, deneyimleri ve sanatsal araştırmaları yerinde Karadeniz’in arşivinin ve sömürgeleştirilmiş yer şekillerinin ve su kütlesinin yerel jeo ve sosyopolitik gerçeklerinde toplamak.

 

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