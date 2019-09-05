Sinop’ta örtü yangını

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Sarıboğa köyünde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.



Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Sinop Belediyesi itfaiyesi de yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat içerisinde söndürülen yangında yaklaşık 40 dönüm arazi zarar gördü. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖRTÜ YANGINI NEDİR?

Örtü yangını; orman toprağının üzerinde yer alan ibre, dal, kesim artıkları, ot, funda ve diri örtünün yanmasıyla ortaya çıkar. Asli ağaç türlerine nadiren zarar verir. Havanın rutubetli olduğu zamanlarda ve kış aylarında tepe yangınlarına zor dönüşür.