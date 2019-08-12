Sıra dışı müzisyen

Aile gazinolarının tarihe karışmasıyla bir kültürün kaybolduğunu belirten Bilgili, müşterilerine tıraş öncesi istek şarkı da söylüyor.

Evlerde konser

Müzisyen Burak Bilgili, Ankara’da yaygınlaşmaya başlayan evde müzik kültürünü Milliyet’e anlattı: “Ankara’da eskiden aile gazinoları vardı. Bu kültür tamamen kayboldu ve dışarıdaki mekânlara insanlar ailesi ile gidip güvenli ve rahat bir şekilde eğlenemez oldu. Arkadaşlarım bana zaman zaman serzenişlerde bulunurlardı. ‘Bir kaç aile dostu bir araya gelip güvenli, nezih bir ortamda türkü dinlemeye gidemiyoruz’ diye. Ben de gayri ihtiyari ‘O zaman siz bir evde toplanın, ben de size türkü söyleyip, çalayım’ dedim. Böylece evlere gidip türkü söylemeye başladım.”

10 bin TL’ye türkü

Memnun kalan ailelerin müzik şölenlerini başkalarına önermeye başladığını ifade eden Bilgili, 3 bin ila 10 bin TL aralığında ücretlendirme yaptığını belirtti. Bilgili, “Öğlene kadar Gazi Üniversitesi’nde çalışıyor, öğleden sonra buraya gelip berberlik yapıyorum. Babam üzülür diye dükkânı kapatmayı hiç düşünmedim. Biz üç kardeşiz bu berber dükkânının ekmeğiyle büyüdük. Bizim için buranın manevi anlamı çok kıymetli” dedi.

‘Her müşterinin bir şarkısı var’

Müzisyen olduğunu bilen müşterilerine tıraş öncesi istek şarkı da söylediğini anlatan Burak Bilgili, “Her müşterinin bir şarkısı var. Bir müşterim geliyor mesela ‘Mihriban’ı oku, tıraş etmeden önce bir rahatlayalım’ diyor. Kendimi geliştirme fırsatı da buluyorum bu sayede” diye konuştu.