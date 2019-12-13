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13.12.2019 - 21:12 |

Şiş Kebabı nasıl yapılır? Şiş kebabı tarifi...

MasterChef'te bu akşam yarışmacılar konuklarına şiş kebabı yapıyor. En iyi şiş kebabı yapan takım büyük bir avantaj elde edecek. Peki ama şiş kebabı nasıl yapılır?

Şiş Kebabı nasıl yapılır? Şiş kebabı tarifi...

 

MasterChef'te bu akşam yarışmacılar Konya'da 6 yemek yapıp konuklara ikram edecek. 6 yemekten bir tanesi de şiş Kebabı... Bu leziz yemeğin nasıl yapılacağını bilmeyenler şimdi "Şiş kebabı tarifi" aratıyor.

ŞİŞ KEBAP İÇİN GEREKEN MALZEMELER

500 gram yağlı kıyma,

2 adet kuru soğan,

1 adet kırmızı biber,

Tuz,

Kırmızı toz biber,

Kimyon,

Karabiber,

Çöp şiş.

ŞİŞ KEBAP TARİFİ

Soğan ile biberler, bıçak yardımıyla ince ince doğranır.

500 gram kıyma, derin bir kabın içerisine alınır.

Üzerine baharatlar ile doğranan sebzeler eklenir ve iyice yoğurulur.

Yoğurulan harç buzdolabına kaldırılarak, 20 dakika dinlendirilir.

Daha sonra dinlenen kıymalı harç buzdolabından çıkartılır.

Yaklaşık 15 dakika daha yoğrulup, tekrar buzdolabına koyulur ve biraz daha dinlendirilir.

Süre sonunda dinlenen kıymalı harçtan yumurta büyüklüğünde bir parça kopartılır ve çöp şişe takılır.

Şişe takılan kıymalı harç, avuç içerisinde sıkılarak şişe şekil verilir.

Bütün harç aynı işlemlerden geçirilerek, şişlere sarılır.

Şekillendirilen şiş kebap, ısınmış ızgaraya yerleştirir.

Izgarada, arkalı önlü çevrilerek pişirilir.

Pişirilen kebaplar, lavaş arasında bol soğan salatası ile pilav eşliğinde servis edilir.

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