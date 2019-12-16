Sivasspor zirveye demir attı! Süper Lig puan durumu ve haftanın sonuçları

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta sezonu 15. hafta maçları dün oynanan üç karşılaşma ile devam etti. Bu akşam oynanacak iki maçın ardından 15. haftanın perdesi kapanacak. Geride kalan haftada üç büyükler puan kayıpları yaşarken Süper Lig'de puan durumunda da değişimler yaşandı. Cumartesi günü sahasında Ankaragücü karşısında son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2'lik skorla berabere ayrılan Galatasaray haftanın ilk puan kaybı yaşayan takımı oldu. Pazar gündüz maçında Fenerbahçe lider Sivasspor'a konuk oldu. Demir Grup Sivasspor sahasında 3-1'lik skorla Fenerbahçe'yi devirdi ve zirveye demir attı. Beşiktaş sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor karşısında birçok pozisyonu gole çeviremezken son dakikalarda rakip takımın iki golüne engel olamadı ve sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG'DE HAFTANIN SONUÇLARI