Sivasspor zirveye demir attı! Süper Lig puan durumu ve haftanın sonuçları
Süper Lig'de üç büyükler için sürpriz sonuçların alındığı bir hafta daha geride kaldı. Cuma akşamı Alanyaspor-Antalyaspor maçı ile start alan Süper Lig 15. hafta maçları Cumartesi oynanan üç karşılaşma ile devam etti. Günün en önemli maçında Galatasaray-Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Pazar günü oynanan iki kritik müsabakada Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla devirirken Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a sahasında 2-0 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de oluşan son puan durumu ve toplu sonuçlar...
Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta sezonu 15. hafta maçları dün oynanan üç karşılaşma ile devam etti. Bu akşam oynanacak iki maçın ardından 15. haftanın perdesi kapanacak. Geride kalan haftada üç büyükler puan kayıpları yaşarken Süper Lig'de puan durumunda da değişimler yaşandı. Cumartesi günü sahasında Ankaragücü karşısında son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2'lik skorla berabere ayrılan Galatasaray haftanın ilk puan kaybı yaşayan takımı oldu. Pazar gündüz maçında Fenerbahçe lider Sivasspor'a konuk oldu. Demir Grup Sivasspor sahasında 3-1'lik skorla Fenerbahçe'yi devirdi ve zirveye demir attı. Beşiktaş sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor karşısında birçok pozisyonu gole çeviremezken son dakikalarda rakip takımın iki golüne engel olamadı ve sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG'DE HAFTANIN SONUÇLARI