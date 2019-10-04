ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 5-8 Ekim ŞOK hafta sonu fırsatları

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Hafta sonunda müşterileri mağazalarına çekmek isteyen perakendeci marketler hafta sonu ve hafta başında yayınladıkları aktüel ürünler ile ev hanımlarını mağazalarına çekmek istiyor. ŞOK market'de yarından itibaren satışa sunulacak bir çok ürün müşterilerini bekliyor. İşte 5-8 Ekim tarihleri arasında satışta olacak ŞOK aktüel ürünler kataloğu

5-8 EKİM ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI





