04.10.2019 - 15:55 |
ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 5-8 Ekim ŞOK hafta sonu fırsatları
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Ev ekonomisini düşünen binlerce ev hanımı birçok market üzerinde yaptıkları araştırmalar sayesinde en uygun ve en kaliteli ürünü almanın peşinde. Perakendeci marketler hafta içi ve hafta sonlarına özel hazırladıkları kampanyalar ile müşterileri mağazalarına çekmek istiyor. ŞOK market'in hafta sonunda satışa çıkaracağı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İşte 5 Ekim tarihinde satışa sunulacak olan ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Hafta sonunda müşterileri mağazalarına çekmek isteyen perakendeci marketler hafta sonu ve hafta başında yayınladıkları aktüel ürünler ile ev hanımlarını mağazalarına çekmek istiyor. ŞOK market'de yarından itibaren satışa sunulacak bir çok ürün müşterilerini bekliyor. İşte 5-8 Ekim tarihleri arasında satışta olacak ŞOK aktüel ürünler kataloğu
5-8 EKİM ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI