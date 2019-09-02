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02.09.2019 - 13:04| DHA

Sokakta satacaklardı! Yakalandılar

Karaman’da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada ise 2010 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sokakta satacaklardı! Yakalandılar

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayşe E. ve Mahmut K.'nin Hatay'dan Karaman'a uyuşturucu hap getirerek sokak üzerinde satacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis Ayşe E. ve Mahmut K.'nın aracını takibe alıp Karaman kent merkezi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 2010 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken Ayşe E. ve Mahmut K. gözaltına alındı. Kenan G. de evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Kenan G.'nin evinde de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

3 kişi, gerçekleştirilen sorgunun ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

 

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