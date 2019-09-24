MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemŞoke etti! Canavar balık teneke kutuyu parçaladı
24.09.2019 - 17:23 | | DHA

Şoke etti! Canavar balık teneke kutuyu parçaladı

Jilet gibi dişleriyle teneke kutuyu yiyen canavar balık, balıkçıların ağına takıldı.

Şoke etti! Canavar balık teneke kutuyu parçaladı

Akdeniz'de balıkçıların korkulu rüyası haline gelen balon balığı, Antalya Körfezi'nde artık daha sık görünüyor.

Balon balık, tekne güvertesinde kendisine uzatılan teneke kutuyu hiç zorlanmadan parçaladı.

Balıkçılar arasında "Akdeniz canavarı" olarak bilinen balon balığı, insanlar için tehdit oluşturduğu kadar bölge balıkçılığı için de tehdit. Yavru balıkları yiyen balon balığı balıkçıların da ağlarını parçalıyor.

Kaptan İlhan Kaya, Akdeniz'de yoğun şekilde görülen istilacı türlerden 'Balon Balığı'nın dişleriyle ağları parçaladığını, avlarını ve teknelerini yediğini belirterek, "Yamyam balık kabusumuz oldu" dedi.

 

Afrin'de bomba yüklü araç saldırısıSuriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucunda 5 sivil öldü, 11 sivil yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Asperger sendromu nedir, tedavisi nasıldır? AS belirtileri...

Asperger sendromu nedir, tedavisi nasıldır? AS belirtileri...

Yangın tatbikatında akılalmaz olay! Öğrenciler dumandan etkilendi

Yangın tatbikatında akılalmaz olay! Öğrenciler dumandan etkilendi

Ormanda belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

Ormanda belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

16 köpeği zehirleyen 3 sanık duruşmaya gelmezse tutuklanacak!

16 köpeği zehirleyen 3 sanık duruşmaya gelmezse tutuklanacak!

Sıradaki Haber