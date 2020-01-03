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03.01.2020 - 13:54 | | AA

Son dakika... 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kıran operasyonları kapsamında, 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Son dakika... 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da basın bilgilendirme toplantısında konuştu

Çataklı, "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

"ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI 373 BİN 592"

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur." dedi.

Çataklı, "11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 150 oldu." diye konuştu.

Eski Nissan üst yöneticisi Ghosn'un kaçışıyla ilgili 2'si mülkiye, 1 polis müfettişi görevlendirildi

Bakan Yardımcısı Çataklı, eski Nissan üst yöneticisi Ghosn'un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye, 1 polis müfettişinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

 Çataklı, Bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bakanlık olarak 2019 çalışmalarındaki temel hedeflerinin, 15 Temmuz  sonrası ortaya koydukları yeni güvenlik yapılanmasında elde ettikleri başarıların  trend haline getirilmesi olduğunu belirten Çataklı, şunları söyledi:

"Burada asıl amaç, sadece rakamları tutturmak değil, birtakım  prensipleri ve davranış alışkanlıklarını da yerleştirmektir. Bu itibarla İçişleri  Bakanlığı bünyesinde 2019 yılının temasını 'eğitim, takip ve denetim' olarak  belirlemiştik. Yıl içinde ortaya koyduğumuz pek çok adım, bu tema doğrultusunda  gerçekleşmiştir. Bir yandan görev ve sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz, bir  yandan hizmet içi eğitim faaliyetlerimize ağırlık veriyoruz, öte yandan  performansımızı kontrol ediyor ve uygulamadaki durumumuzu takip ediyoruz."

Çataklı, 2019'un sınırların ötesindeki istikrarsızlığın sürmesine  rağmen gerek terörle gerek uyuşturucu ile mücadelede gerekse de göç yönetiminde  alan hakimiyetini korudukları bir yıl olduğunu dile getirdi.

Özellikle Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında ortaya konulan  operasyonel saha baskısının, terör örgütü ve destekçilerinin ciddi şekilde moral  bozukluğuna sebebiyet verdiğini, hem YPG/PKK'nın hem de DEAŞ'ın eylem  kabiliyetinin iyice aşağıya çekildiğini söyleyen Çataklı, şöyle devam etti:

"Gelen tepkiler ne olursa olsun, şunun bilinmesini isteriz ki terörle  mücadelede devletimizin kafası karışık değildir. Bir strateji dahilinde, kimin  hangi pozisyonda olduğunu bilerek, Kandil'in sıkışmışlığını bilerek, örgüte can  suyu olmak için hangi mahfillerin bir gayret içinde olduğunu bilerek hareket  ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki sosyal hayatta, turizm rakamlarında ve  üretim alanında oluşan hareketlilik de öyle sanıyorum ki attığımız adımların  doğru istikamette olduğunun en açık delilidir."

"YAKALANAN KAÇAK GÖÇMEN SAYISI 2019 YILI İTİBARIYLA 454 BİN 662'YE  ULAŞMIŞTIR"

Çataklı, 2019'un göç yönetiminde sosyal denge açısından birkaç küçük  hadise dışında hemen hemen sorunsuz geçtiğini, özellikle İstanbul üzerindeki  baskıyı azaltma yönündeki çalışmaların sonuç verdiğini, şehirde yaklaşık 110 bin  kaçak göçmenin yakalandığını, yaklaşık 300 bin yabancının İstanbul'dan çıkışının  sağlandığını anlattı.

Yakalanan kaçak göçmen sayısında 2019'da ciddi oranda artış olduğuna  dikkati çeken Çataklı, şu bilgileri verdi:

"2017'de 175 bin, 2018'de 268 bin olan yakalanan kaçak göçmen sayısı,  2019 yılı itibarıyla 454 bin 662'ye ulaşmıştır. Burada gerek jandarmamızın gerek  emniyetimizin gerekse Sahil Güvenlik Komutanlığımızın büyük bir fedakarlığı ve  performansı söz konusudur. Tabii bu sayının bu şekilde artması, açıktır ki Orta  Doğu'da sürekli körüklenen istikrarsızlık sebebiyledir. Bunu uluslararası  muhataplarımıza çok çeşitli vesilelerle iletmiş olmamıza rağmen, Batı dünyasının  bu konuda somut bir adım attığına halen şahit olmadığımızı da üzülerek ifade  etmek isterim."

Çataklı, geçen yılki önemli azalış trendlerinden birinin de trafik  kazaları olduğuna işaret etti.

 

"Trafik meselesi, Türkiye'nin uzun yıllardır içini kanatan bir  meseledir." diyen Çataklı, şunları ifade etti:

"Geçmişten gelen pek çok tedbirin yanı sıra özellikle 15 Temmuz  sonrası pek çok güvenlik başlığında olduğu gibi bu alanda da bir strateji  değişikliğine gidildi. Her şeyden önce bir eylem planı ve uygulama politika  belgesi hazırlandı. Bu belgede yer alan pek çok tedbir hayata geçirilmiş,  özellikle yaya öncelikli trafik, tuzak radar uygulamasının kaldırılması, yüz yüze  denetimin artırılması, trafik ekiplerinin görünürlüğünün artırılması, trafik  eğitimlerinin artırılması gibi köklü anlayış değişiklikleri gerçekleştirildi.

Alınan bu önlemler, gerek kaza sayılarında gerekse trafikteki can  kayıplarında ciddi azalışlar elde etmemize olanak verdi."

2019'u "afetlere hazırlık yılı" ilan ettiklerini anımsatan Çataklı,  2020'de de devam edeceklerini vurguladı.

Çataklı, "Özellikle İstanbul'daki 5,8'lik deprem önemli bir ikaz  olmuştur bizim için. Kendimizi herhangi bir can kaybı olmadan test etmemize imkan  vermiştir. Bu konuda sürekli olarak tedbirler ve koordinasyon konulu toplantılar  gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesini de yarın Sayın Bakanımızın  başkanlığında İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Önemli bir mesafe alınmıştır.  İnşallah bu konuda hem fiili hazırlıklarımız hem de kamuoyunda farkındalık  oluşturma çalışmalarımız 2020 yılında da hız kesmeden devam edecektir." bilgisini  paylaştı.

"PKK'NIN UYUŞTURUCU FAALİYETLERİ İLK KEZ ULUSLARARASI RAPORDA"

Çataklı, geçen yıl sevindiren bir hususun da uyuşturucuyla mücadelede  noktasında olduğunu söyledi.

 

"Madde bağlantılı ölümler, hızlı bir yükselişle 2016'da 920'den  2017'de 941'e çıkmıştı." diyen Çataklı, şunları kaydetti:

"Burada aldığımız tedbirler ve arz üzerinde oluşturduğumuz baskı  neticesinde 2018 yılında sayıyı 657'ye çekmeyi başarmıştık. 2018-2019  karşılaştırmasında ise yüzde 66 ile bu azalma eğilimi devam etmektedir. Tabii  madde bağlantılı ölümler bu işin göstergelerinden sadece bir tanesidir. Bu işin  bir de operasyonlar ve gerçekleşen yakalamalar boyutu vardır. Uyuşturucunun  kendisi gençleri zehirlemekte, parası ise terör örgütlerini, özellikle PKK'yı  beslemektedir. Bu yıl PKK terör örgütünün uyuşturucu faaliyetleri, ilk kez  Avrupa'da yayımlanan uluslararası raporlarda doğrudan yer bulmuştur ki  muhataplarımızın geç de olsa gerçekçi bir farkındalığı  söz konusu olmuştur.

Şehir güvenliği ve asayiş noktasında yeniden aktif hale getirdiğimiz  çarşı ve mahalle bekçisi uygulaması, polis memuru alımlarımızın, motosikletli  ekip ve araç sayımızı artırmamızın, yine havadan drone, helikopter ve İHA  uçuşları ile yaptığımız gözlemlerin ve 2019 yılında belli periyotlarla  gerçekleştirdiğimiz toplam 33 huzur-güven uygulamasının da ciddi katkısı olduğunu  ifade etmek isterim. Bütün asayiş suçlarında azalmanın yanı sıra suçların  aydınlatılma oranlarında ise artışlar olmuştur."

 

 

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