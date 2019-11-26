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26.11.2019 - 15:20 | | DHA

Son dakika... 6 TRT çalışanına Karlov dosyasında FETÖ üyeliğinden dava açıldı

FETÖ/PDY'nin Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a yönelik suikast soruşturmasında, cinayetin TRT ana haber bülteninde yayınlanmasını sağlayarak, örgüt adına propaganda yaptıkları iddiasıyla dönemin TRT Merkez Haber Müdürü, Haber Koordinatörü, Merkez Haberler Sorumlusu, iki muhabir ve iki montajcı toplam 6 kişi hakkında dava açıldı.

Son dakika... 6 TRT çalışanına Karlov dosyasında FETÖ üyeliğinden dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın hazırladığı 143 sayfalık iddianame, sanıklar hakkında örgüt üyeliği ve örgüte yardım yataklık suçlaması yapıldı. Savcı Akıncı, Karlov’un vurulma anının bir resim sergisine gönderilen 3G kamera ile çekilip, yurt dışına servis edilmesi ve TRT 1 Ana Haber Bülteni’nde yayınlanmasının, FETÖ’nün planlı propaganda eylemi olduğu iddiasında bulundu.

 

Depremi hisseden kedi böyle kaçtıArnavutluk’ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir evde deprem sırasında kayıtta olan kameraya yansıyan kedi depremden saniyeler önce kaçtı.
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