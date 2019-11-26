Son dakika... 6 TRT çalışanına Karlov dosyasında FETÖ üyeliğinden dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın hazırladığı 143 sayfalık iddianame, sanıklar hakkında örgüt üyeliği ve örgüte yardım yataklık suçlaması yapıldı. Savcı Akıncı, Karlov’un vurulma anının bir resim sergisine gönderilen 3G kamera ile çekilip, yurt dışına servis edilmesi ve TRT 1 Ana Haber Bülteni’nde yayınlanmasının, FETÖ’nün planlı propaganda eylemi olduğu iddiasında bulundu.