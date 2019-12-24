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24.12.2019 - 20:09 | | AA

Son dakika | Adana'da sele kapılan iki kişiden iyi haber geldi!

Son dakika haberine göre; Adana'nın Kürkçüler Mahallesi girişinde selde sürüklenen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.

Son dakika | Adana'da sele kapılan iki kişiden iyi haber geldi!

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D-400 kara yoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.

Araçtaki 4 kişiden 2'si polis ekiplerince kurtarıldı.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri de sele kapılan diğer 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler 2 kişiyi, selin sürüklediği sazlık alandan çıkardı.

Kayıp kişilerin, sazlıklara tutunarak selde sürüklenmekten kurtulduğu öğrenildi.

Ekiplerce selden kurtarılan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Babasından kalan 68 yıllık aracı müzeye bağışladıMardin’de yaşayan Yahya Özyardımcı’nın oğlu Mehmet Özyardımcı, babasının 68 sene önce Amerika’dan getirttiği ve şimdiye kadar gözü gibi baktığı otomobili müzeye bağışladı.
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