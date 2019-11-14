Son dakika! Ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Yabancı Terörist Savaşçı olan ve hakkında sınırdışı kararı alınan, 11.11.2019 tarihinde isteği üzerine 3’üncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan Amerika Birleşik Devleti uyruklu Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD’ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.