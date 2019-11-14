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14.11.2019 - 12:47 | | AA

Son dakika! Ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD'nin taahhüdü üzerine, ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderilmesi için gerekli işlemler başlatıldı." ifadeleri yer aldı.

Son dakika! Ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Yabancı Terörist Savaşçı olan ve hakkında sınırdışı kararı alınan, 11.11.2019 tarihinde isteği üzerine 3’üncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan Amerika Birleşik Devleti uyruklu Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD’ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

“U” dönüşü yapmak isterken kazaya neden olduErzurum’da meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken kaza anı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.
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