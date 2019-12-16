Son dakika | Bakan Pakdemirli'den flaş Melen Barajı açıklaması

TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2020 yılı bütçesine ilişkin konuşan Pakdemirli, son 17 yılda suyun akışına yön veren politikalar izlediklerini, baraj sayısını 276'dan 841'e çıkardıklarını kaydetti.

Kurulu gücü de 12 bin 500 megavattan 29 bin megavata çıkardıklarını dile getiren Pakdemirli, ayrıca 2023 yılında 8,5 milyon hektar alanda sulamaya da ulaşmış olacaklarını söyledi.

Ankara, İzmir ve İstanbul'un su problemlerinin konuşulduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Biz inşallah Ankara, İzmir ne de İstanbul'u susuz bırakmadık, bırakmayız ve bırakmayacağız. Ankara'da Gerede Sistemini açtık ve 2045 yılına kadar Ankara'nın su problemini çözdük." dedi.

İstanbul'da su sıkıntısına ilişkin bir haberi gösteren Pakdemirli, CHP Grubu'na yönelik, "Bu, İstanbul'da sizin yarattığınız manzaradır. Biz, İstanbul'u susuzda da bırakmayacağız. Melen'de (baraj) ufak bir teknik problem olduğu doğrudur. Bunun da gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi bunu imzaladı. Hiç iş yapmazsan hata da yapmazsın, binlerce baraj yaparsan bir tanesinde de ufak bir problem olabilir." diye konuştu.