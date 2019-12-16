MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | Bakan Pakdemirli'den flaş Melen Barajı açıklaması
ABONE OL
16.12.2019 - 21:14 | | AA

Son dakika | Bakan Pakdemirli'den flaş Melen Barajı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Melen'de (baraj) ufak bir teknik problem olduğu doğrudur. Bunun da gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi bunu imzaladı. Hiç iş yapmazsan hata da yapmazsın, binlerce baraj yaparsan bir tanesinde de ufak bir problem olabilir." dedi.

Son dakika | Bakan Pakdemirli'den flaş Melen Barajı açıklaması

TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2020 yılı bütçesine ilişkin konuşan Pakdemirli, son 17 yılda suyun akışına yön veren politikalar izlediklerini, baraj sayısını 276'dan 841'e çıkardıklarını kaydetti.

Kurulu gücü de 12 bin 500 megavattan 29 bin megavata çıkardıklarını dile getiren Pakdemirli, ayrıca 2023 yılında 8,5 milyon hektar alanda sulamaya da ulaşmış olacaklarını söyledi.

Ankara, İzmir ve İstanbul'un su problemlerinin konuşulduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Biz inşallah Ankara, İzmir ne de İstanbul'u susuz bırakmadık, bırakmayız ve bırakmayacağız. Ankara'da Gerede Sistemini açtık ve 2045 yılına kadar Ankara'nın su problemini çözdük." dedi.

İstanbul'da su sıkıntısına ilişkin bir haberi gösteren Pakdemirli, CHP Grubu'na yönelik, "Bu, İstanbul'da sizin yarattığınız manzaradır. Biz, İstanbul'u susuzda da bırakmayacağız. Melen'de (baraj) ufak bir teknik problem olduğu doğrudur. Bunun da gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi bunu imzaladı. Hiç iş yapmazsan hata da yapmazsın, binlerce baraj yaparsan bir tanesinde de ufak bir problem olabilir." diye konuştu.

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çukur 80. son bölümde Yamaç ve Azer bu kez... 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı

Çukur 80. son bölümde Yamaç ve Azer bu kez... 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı

İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi

Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

Sıradaki Haber