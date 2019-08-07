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07.08.2019 - 15:02| AA

Son dakika... Bakanlık açıkladı! O terörist 'gri liste'de çıktı

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı'nca 20 Temmuz'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin gri listede yer alan Sezer Işık olduğu belirlendi.

Son dakika... Bakanlık açıkladı! O terörist 'gri liste'de çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz'daki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Kawa" kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edildi.

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